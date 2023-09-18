За сутки враг совершил 90 ударов по Запорожской области. Есть пострадавший и разрушения

Детали

За минувшие сутки враг совершил 90 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области.

73 артиллерийских обстрела пришлись по территории Железнодорожного, Роботино, Новоандреевки, Ольговского, Малой Токмачки, Темировки, Полтавки, Каменского, Плавней, Лобкового и других городов и сел на линии огня.

Зафиксировано 4 авиаудара по Орехову, 7 БПЛА-атак по Малиновке, Белогорью, Каменскому, Малым Щербакам и Пятихаткам, 6 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Новодаровки и Малых Щербаков.

В результате артудара по Малой Токмачке ранен 31-летний мужчина. Он доставлен в лечебное учреждение.

Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и имущества граждан.

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