За сутки произошло 21 боевое столкновение - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. За прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные действия — на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ “Север” на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ “Хортица” на Купянском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении Силы обороны успешно отбили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.
В зоне ответственности ОСУВ “Таврия” на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отбили атаку врага в районе Невельского Донецкой области.
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На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки совершил 6 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также, наши защитники успешно отбили атаку врага в районе Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении украинские воины успешно отбили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области.
На Запорожском направлении, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имел.
В зоне ответственности ОСУВ “Одесса” на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.
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