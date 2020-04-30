За сутки в Киеве произошло 10 ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В течение 29 апреля в столице произошло 10 ДТП с пострадавшими. Никто не погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Всего в ДТП, по информации Центра, пострадали 9 взрослых и ребенок (8 взрослых и ребенок были госпитазлизовани).
В течение суток бригады "скорой" совершили 750 выездов на экстренные вызовы и оказали помощь, в частности, 93 взрослым и 18 детям, которые были травмированы.
Кроме того, в столице за сутки зафиксировано два падения с высоты и два человека пострадали в результате пожара.
Напомним, накануне в Киеве произошло ДТП с участием семи автомобилей.