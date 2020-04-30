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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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За сутки в Киеве произошло 10 ДТП с пострадавшими

За сутки в Киеве произошло 10 ДТП с пострадавшими

Киев  •  УНН

 • 21481 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В течение 29 апреля в столице произошло 10 ДТП с пострадавшими. Никто не погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Всего в ДТП, по информации Центра, пострадали 9 взрослых и ребенок (8 взрослых и ребенок были госпитазлизовани).

В течение суток бригады "скорой" совершили 750 выездов на экстренные вызовы и оказали помощь, в частности, 93 взрослым и 18 детям, которые были травмированы.

Кроме того, в столице за сутки зафиксировано два падения с высоты и два человека пострадали в результате пожара.

Напомним, накануне в Киеве произошло ДТП с участием семи автомобилей.

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