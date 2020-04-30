За добу у Києві сталося 10 ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Протягом 29 квітня у столиці сталося 10 ДТП з постраждалими. Ніхто не загинув. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Усього у ДТП, за інформацією Центру, постраждало 9 дорослих та дитина (8 дорослих та дитина були госпітазлізовані).
Протягом доби бригади "швидкої" здійснили 750 виїздів на екстрені виклики та надали допомогу, зокрема, 93 дорослим та 18 дітям, які травмувалися.
Окрім того, у столиці за добу зафіксоване два падіння з висоти та дві особи постраждали в результаті пожежі.
Нагадаємо, напередодні у Києві сталася ДТП за участю семи автомобілів.