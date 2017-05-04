За сутки линию разграничения пересекли 29,5 тыс. чел.

Через КПВВ "Майорское" проследовали 6625 человек и 870 транспортных средств; "Марьинка" - 7225 человек и 1460 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5725 человек и 1260 транспортных средств; "Гнутово" - 3725 человек и 905 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6190 человек.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/100; "Марьинка" - 180/160; "Новотроицкое" - 40/60; "Гнутово" - 50/40.

В КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое" пограничными нарядами Луганского и Донецкого отрядов вчера выявлены признаки частичной подделки паспортных документов у двух граждан Украины, которые направлялись с неподконтрольной территории. Задержанные нарушитеи переданы сотрудникам полиции.

Также вчера, в контрольных пунктах въезда-выезда "Майорское" и "Новотроицкое", как на выезд с неконтролируемой территории, так и на въезд на нее, пограничниками Краматорского и Донецкого отрядов дважды было обнаружено товары, которые перемещали через линию разграничения с нарушениями.

В одном случае в транспортном средстве обнаружена партия пестицидов на сумму более 5 тыс. грн, в другом - в личных вещах нашего соотечественника обнаружены компоненты навигационного оборудования. Нарушители и обнаруженные товары переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.

Кроме того, в КПВВ "Марьинка" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали 2 случая, когда граждане Украины пытались "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежные вознаграждения в размере 200 и 300 грн. На свои предложения они получили от пограничников категорические отказы, после чего нарушителей передали представителям Национальной полиции в Донецкой области.

Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию проследовали 13 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, строительные материалы, а также медицинские препараты общим весом 236 тонн.

Как сообщал УНН 2 мая, за прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 16,2 тыс. чел.

Также в Мариуполе обнаружили два схрона с боеприпасами.