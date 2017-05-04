За добу лінію розмежування перетнули 29,5 тис. осіб

Через КПВВ “Майорське” прослідували 6625 осіб та 870 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7225 осіб та 1460 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5725 осіб та 1260 транспортних засобів; “Гнутове” — 3725 осіб та 905 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 6190 осіб.

В контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 100/100; “Мар’їнка” — 180/160; “Новотроїцьке” — 40/60; “Гнутове” — 50/40.

У КПВВ “Станиця Луганська” та “Новотроїцьке” прикордонними нарядами Луганського та Донецького загонів учора виявлено ознаки часткової підробки паспортних документів у двох громадян України, які прямували з непідконтрольної території. Затриманих порушників передано співробітникам поліції.

Також учора, в контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Майорське” та “Новотроїцьке”, як на виїзд до неконтрольованої території, так і на вхід з неї, прикордонниками Краматорського та Донецького загонів двічі було виявлено товари, які переміщали через лінію розмежування з порушеннями.

В одному випадку в транспортному засобі виявлено партію пестицидів на суму більше 5 тис. грн, в іншому — в особистих речах нашого співвітчизника виявлено складові навігаційного обладнання. Порушників та виявлені товари передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення.

Крім того, в КПВВ “Мар’їнка” співробітники Держприкордонслужби зафіксували два випадки, коли громадяни України намагалися “вирішити питання” про безперешкодний пропуск через лінію розмежування за грошові винагороди у розмірі 200 та 300 грн. На свої пропозиції вони отримали від прикордонників категоричні відмови, після чого порушників передано представникам Національної поліції в Донецькій області.

Через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до неконтрольованої території прослідували 13 вантажних автомобілів від Міжнародного комітету Червоного хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори, будівельні матеріали, а також медичні препарати загальною вагою 236 тонн.

Як повідомляв УНН 2 травня, минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 16,2 тис. осіб.

Також у Маріуполі виявлено два схрони з боєприпасами.