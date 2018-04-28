За сутки боевики выпустили 50 мин по украинским позициям на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. На протяжении суток оккупанты выпустили 50 мин по позициям украинских защитников на Донбассе. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки зафиксировано 53 обстрела наших оборонительных позиций со стороны боевиков российско-оккупационных войск. При этом оккупанты выпустили по нашим защитникам около 50 мин из минометов калибров 120 и 82 мм. Применяя штатное пехотное вооружение, не запрещенное минскими соглашениями, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, наши защитники более 20 раз открывали огонь", - сообщил он.
Напомним, Минобороны сообщило о состоянии здоровья трех раненых на Донбассе.