За сутки боевики выпустили 50 мин по украинским позициям на Донбассе

"За прошедшие сутки зафиксировано 53 обстрела наших оборонительных позиций со стороны боевиков российско-оккупационных войск. При этом оккупанты выпустили по нашим защитникам около 50 мин из минометов калибров 120 и 82 мм. Применяя штатное пехотное вооружение, не запрещенное минскими соглашениями, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, наши защитники более 20 раз открывали огонь", - сообщил он.

Напомним, Минобороны сообщило о состоянии здоровья трех раненых на Донбассе.