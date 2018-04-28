За добу бойовики випустили 50 мін по українських позиціях на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. За добу окупанти випустили 50 мін по позиціях українських захисників на Донбасі. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Протягом минулої доби зафіксовано 53 обстріли наших оборонних позицій з боку бойовиків російсько-окупаційних військ. При цьому окупанти випустили по наших захисниках близько 50 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм. Застосовуючи штатне піхотне озброєння, не заборонене мінськими угодами, з метою збереження життя та здоров'я особового складу, наші захисники понад 20 разів відкривали вогонь у відповідь", - повідомив він.
Нагадаємо, Міноборони повідомило про стан здоров'я трьох поранених на Донбасі.