За время оккупации в Крыму 41 тысяча человек покинула дома
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. За период оккупации полуострова Крым российскими властями, более 41 тыс. человек покинули свои дома. Об этом сообщили УНН в прокуратуре АР Крым в ответе на запрос.
"Более 38 тыс. внутренних переселенцев были вынуждены покинуть свои дома в Крыму (в настоящее время более 41 300 человек) и более 1500 человек принудительно переведены из Крыма оккупационными властями", - сообщили в прокуратуре АР Крым.
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Как сообщал УНН, Россия на территории оккупированного Крыма "национализировала" более 4000 предприятий и учреждений, находящихся в собственности Украины.
Напомним, СБУ расследует 60 дел о незаконном захода иностранных судов в порты оккупированного Крыма.