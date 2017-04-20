За 7 месяцев украинские пограничники обнаружили около 4 тыс. человек из базы Интерпола
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. С 28 августа 2016 ГНСУ обнаружила около 4 тыс. человек, которые находились в базе данных Интерпола. Об этом на брифинге в аэропорту "Борисполь" заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, передает корреспондент УНН.
"За этот период (с 28 августа 2016 года - ред.) у нас на сегодняшний день практически все международные и межгосударственные пункты пропуска подключены к базам данных (Интерпола - ред.). За период нами выявлено около 4 тыс. человек, на которых было то или иное поручение Интерпола", - сказал В.Серватюк.
Кроме того пограничники, по его словам, обнаружили 711 похищенных, утраченных, поддельных документов и более 150 похищенных автомобилей, которые числятся в базе данных Интерпола.
"У нас подключены к базе данных три основные базы данных - это база данных похищенных, утраченных и недействительных документов, база лиц, находящихся в розыске и база угнанных автомобилей", - уточнил В.Серватюк.
Он напомнил, что 28 августа 2016 начался эксперимент по подключению ГПСУ к базам данных Интерпола.
Как сообщал УНН, с начала года Украина выполнила более тысячи запросов Интерпола .