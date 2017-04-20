За 7 місяців українські прикордонники виявили близько 4 тис. осіб з бази Інтерполу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. З 28 серпня 2016 року ДПСУ виявила близько 4 тис. осіб, які знаходилися в базі даних Інтерполу. Про це на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" заявив Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк, передає кореспондент УНН.
"За цей період (з 28 серпня 2016 року – ред.) у нас на сьогоднішній день практично всі міжнародні і міждержавні пункти пропуску підключені до баз даних (Інтерполу – ред.). За період нами виявлено близько 4 тис. осіб, на яких було доручення те чи інше Інтерполу", - сказав В.Серватюк.
Крім того прикордонники, за його словами, виявили 711 викрадених, втрачених, підроблених документів і більше 150 викрадених автомобілів, які числяться в базі даних Інтерполу.
"У нас підключені до бази даних три основні бази даних – це база даних викрадених, втрачених та недійсних документів, база осіб, які знаходяться у розшуку і база викрадених автомобілів",- уточнив В.Серватюк.
Він нагадав, що 28 серпня 2016 року почався експеримент із підключення ДПСУ до баз даних Інтерполу.
Як повідомляв УНН, з початку року Україна виконала понад тисячу запитів Інтерполу.