В 4 км от ЧС в Харьковской области расположен газопровод, направление транспортировки газа переключают - М.Белявский
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Ближайший газопровод к складам боеприпасов в Харьковской области, где произошла чрезвычайная ситуация, расположенный в радиусе 4 км, проводится переключение направлений транспортировки газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель отдела по связям с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский, передает УНН.
"Укртрансгаз перевел аварийные бригады в оперативную готовность. Проводятся переключение направлений транспортировки газа. Ближайший газопровод к складам в радиусе 4 км. Зона опасности: 5", - сообщил он.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиоса сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".
Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.