За 4 км від НС на Харківщині розташований газогін, напрямки транспортування газу переключають - М.Білявський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Найближчий газогін до складів боєприпасів на Харківщині, де сталася надзвичайна ситуація, розташований у радіусі 4 кілометри, проводяться переключення напрямків транспортування газу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник відділу зв'язків з громадськістю та пресою ПАТ "Укртрансгаз" Максим Білявський, передає УНН.
"Укртрансгаз перевів аварійні бригади в оперативну готовність. Проводяться переключення напрямків транспортування газу. Найближчий газогін до складів у радіусі 4 кілометри. Зона небезпеки: 5", - повідомив він.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.