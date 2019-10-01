За 20 лет в Украине на четверть меньше молодежи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. За последние двадцать лет численность молодежи в Украине уменьшилась почти на 25%. Об этом говорится в новом обзоре Всемирного банка, представленном во вторник, передает УНН.
"Продолжается уменьшение численности населения Украины, обусловленное падением рождаемости и эмиграцией. За время, прошедшее с 1999 года, население Украины сократилось примерно на 15,0%, а численность молодежи сократилась почти на 25,0%", - говорится в обзоре.
Во Всемирном банке одновременно отмечают, что за время, прошедшее после обретения независимости, Украине удалось сохранить немало из своих сравнительных преимуществ в качестве образования, которое способствует достижению высоких уровней образования и развития человеческого капитала. В то же время, считают эксперты Всемирного банка, навыки, в которых нуждаются растущие сектора, отличаются от тех, которые развивает система образования, а необходимые изменения идут медленно.
"По недавним оценкам национального богатства 141 страны мира в Украине на человеческий капитал приходится только 34% общего национального богатства, тогда как в странах с более низким средним уровнем доходов его доля достигает 51%, а по региону Европы и Центральной Азии (ECA) - 62 %. Несмотря на высокие уровни образования роль человеческого капитала как фактора производства, который является движущей силой экономического роста, остается относительно слабой", - говорится в обзоре.
Как сообщал УНН, в проекте бюджета на следующий год предусмотрено финансирование переписи населения.