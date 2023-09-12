С огнем в душе к победе: как бренд украинского коньяка «Довбуш Карпатский» поддерживает военных

Еще одним вкладом в общее дело приближения нашей победы стали такие крайне необходимые на передовой вещи, как генераторы, тепловизоры, квадрокоптеры, старлинки и другие, которые были переданы бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша брендом "Довбуш Карпатский".

Бригада «Довбуш», как и народный герой Олекса Довбуш, прямо сейчас отстаивает на передовой свободу и независимость Украины. Ее воины – это яркий пример подлинного патриотизма, мужества и самоотверженности. Каждый день с огнем в душе наши военные демонстрируют отважный дух, смелость и храбрость в ожесточенных боях с врагом.

Руководство и сотрудники «Торгового Дома АВ» выражают благодарность бригаде «Довбуш» и всем украинским воинам за их усилия по защите нашей страны. В свою очередь, компания продолжает поддерживать социально значимые инициативы, главной среди которых во время войны остается вся возможная помощь нашим военным.

Украинский коньяк «Довбуш Карпатский» – это высококачественный продукт отечественного производства, сочетающий традиции качества и национальной гордости. Эксклюзивным дистрибьютором коньяка «Довбуш» на территории Украины является «Торговый дом АВ» – известный отечественный дистрибьютор алкогольных брендов премиум класса, который обладает репутацией компании, выполняющей свои обязательства даже в условиях войны. Большой и уникальный опыт работы на алкогольном рынке с высокими показателями продаж популярных среди потребителей украинских брендов водки GreenDay, коньяка ADJARI, водки HELSINKI делает компанию одной из самых мощных в отрасли.

Чрезмерное потребление алкоголя вредно для вашего здоровья.