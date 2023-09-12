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З вогнем в душі до перемоги: як бренд українського коньяку "Довбуш Карпатський" підтримує військових

З вогнем в душі до перемоги: як бренд українського коньяку "Довбуш Карпатський" підтримує військових

Київ • УНН

 • 272801 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН.  Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, яке триває вже півтора роки, фраза “соціальна відповідальність бізнесу” набула нового значення. Сьогодні це, перш за все, допомога нашим військовим. Серед компаній, які займаються підтримкою воїнів ЗСУ - «Торговий Дім АВ», виробник високоякісного українського коньяку «Довбуш Карпатський», повідомляє УНН.

Ще одним внеском у спільну справу наближення нашої перемоги стали такі вкрай необхідні на передовій речі, як генератори, тепловізори, квадрокоптери, старлінки та інше, які були передані бійцям 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша брендом «Довбуш Карпатський».

Бригада «Довбуш», як і народний герой Олекса Довбуш, прямо зараз відстоює на передовій свободу та незалежність України. ЇЇ воїни - це яскравий приклад справжнього патріотизму, мужності та самовідданості. Кожного дня з вогнем в душі хлопці-військові демонструють відважний дух, сміливість та хоробрість у запеклій битві з ворогом.

Керівництво та співробітники «Торгового Дому АВ» висловлюють глибоку подяку бригаді «Довбуш» та всім українським воїнам за їхні зусилля щодо захисту нашої країни. В свою чергу, компанія продовжує підтримувати соціально значущі ініціативи, головною серед яких під час війни залишається всіляка можлива допомога нашим військовим.

Український коньяк «Довбуш Карпатський» - це високоякісний продукт вітчизняного виробництва, який поєднує традиції якості та національної гордості. Ексклюзивним дистриб'ютором коньяку «Довбуш» на території України є «Торговий дім АВ» – відомий вітчизняний дистрибутор алкогольних брендів преміум класу, який має репутацію компанії, що виконує свої зобов'язання навіть в умовах війни. Великий та унікальний досвід роботи на алкогольному ринку з високими показниками продажу популярних серед споживачів українських брендів горілки GreenDay, коньяка ADJARI, горілки HELSINKI робить компанію однією з найпотужніших у галузі.

Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.

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