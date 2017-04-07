Из Симферополя вчера вывезли 80 крымских татар - Р.Чубаров

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 26890 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101119 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116554 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175324 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128401 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123903 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116600 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106428 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107473 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103890 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Из Симферополя вчера вывезли 80 крымских татар - Р.Чубаров

Из Симферополя вчера вывезли 80 крымских татар - Р.Чубаров

Киев  •  УНН

 • 12413 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во время облавы в городе Симферополе в Крыму, которая состоялась 6 апреля, российские оккупанты вывезли 80 крымских татар, взяв у них отпечатки пальцев и образцы на анализ ДНК. Об этом во время сегодняшнего часа вопросов к правительству сообщил народный депутат Украины, председатель крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент УНН.

"В Симферополе российские оккупанты провели масштабную облаву на центральном рынке. Они задерживали только тех, кто имеет не славянскую внешность и бороду. То есть, 80 крымских татар вывезли, взяли отпечатки пальцев и образцы на ДНК", - сказал Р.Чубаров.

Он напомнил об идее, которую озвучил Президент Украины, о создании отдельного международного площадки по Крыму.

Напомним, вчера, 6 апреля, как сообщал УНН, в Симферополе во время рейдов на рынках задержали 60 человек, среди них журналист и правозащитник.

Также, вчера, 6 апреля, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала уголовное производство в связи с незаконным задержанием 60 граждан на "Центральном рынке" в г. Симферополь сотрудниками противоправно созданных на временно оккупированной территории Украины силовых органов в форменной одежде спецподразделения "ОМОН".

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