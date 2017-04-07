Из Симферополя вчера вывезли 80 крымских татар - Р.Чубаров

"В Симферополе российские оккупанты провели масштабную облаву на центральном рынке. Они задерживали только тех, кто имеет не славянскую внешность и бороду. То есть, 80 крымских татар вывезли, взяли отпечатки пальцев и образцы на ДНК", - сказал Р.Чубаров.

Он напомнил об идее, которую озвучил Президент Украины, о создании отдельного международного площадки по Крыму.

Напомним, вчера, 6 апреля, как сообщал УНН, в Симферополе во время рейдов на рынках задержали 60 человек, среди них журналист и правозащитник.

Также, вчера, 6 апреля, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала уголовное производство в связи с незаконным задержанием 60 граждан на "Центральном рынке" в г. Симферополь сотрудниками противоправно созданных на временно оккупированной территории Украины силовых органов в форменной одежде спецподразделения "ОМОН".