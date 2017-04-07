Из Симферополя вчера вывезли 80 крымских татар - Р.Чубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во время облавы в городе Симферополе в Крыму, которая состоялась 6 апреля, российские оккупанты вывезли 80 крымских татар, взяв у них отпечатки пальцев и образцы на анализ ДНК. Об этом во время сегодняшнего часа вопросов к правительству сообщил народный депутат Украины, председатель крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент УНН.
"В Симферополе российские оккупанты провели масштабную облаву на центральном рынке. Они задерживали только тех, кто имеет не славянскую внешность и бороду. То есть, 80 крымских татар вывезли, взяли отпечатки пальцев и образцы на ДНК", - сказал Р.Чубаров.
Он напомнил об идее, которую озвучил Президент Украины, о создании отдельного международного площадки по Крыму.
Напомним, вчера, 6 апреля, как сообщал УНН, в Симферополе во время рейдов на рынках задержали 60 человек, среди них журналист и правозащитник.
Также, вчера, 6 апреля, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала уголовное производство в связи с незаконным задержанием 60 граждан на "Центральном рынке" в г. Симферополь сотрудниками противоправно созданных на временно оккупированной территории Украины силовых органов в форменной одежде спецподразделения "ОМОН".