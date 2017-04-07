З Сімферополя вчора вивезли 80 кримських татар - Р.Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Під час облави у місті Сімферополі у Криму, яка відбулася 6 квітня, російські окупанти вивезли 80 кримських татар, взявши у них відбитки пальців та зразки на аналіз ДНК. Про це під час сьогоднішньої години запитань до Уряду повідомив народний депутат Україні, голова кримськотатарського Меджлісу Рефат Чубаров, передає кореспондент УНН.
“У Сімферополі російські окупанти провели масштабну облаву на центральному ринку. Вони затримували лише тих, хто має не слов’янську зовнішність та бороду. Тобто 80 кримських татар вивезли, взяли відбитки пальців та зразки на ДНК”, — сказав Р.Чубаров.
Він нагадав про ідею, яку озвучив президент України, щодо створення окремого міжнародного майданчика по Криму.
Нагадаємо, вчора, 6 квітня, УНН повідомляв про те, що у Сімферополі під час рейдів на ринках затримали 60 осіб, серед них журналіст і правозахисник.
Також, вчора, 6 квітня, Генеральна прокуратура України (ГПУ) розпочала кримінальне провадження у зв’язку із незаконним затриманням 60 громадян на "Центральному ринку" в м. Сімферополь співробітниками протиправно створених на тимчасово окупованій території України силових органів у форменому одязі спецпідрозділу "ОМОН".