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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С более трети контейнерных площадок во Львове не вывезли мусор

Киев • УНН

 • 6289 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на утро мусор не вывезен с 484 контейнерных площадок жилого фонда. Это 39% от общего количества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на управление жилищного хозяйства ЛГС.

С более трети контейнерных площадок во Львове не вывезли мусор

В Железнодорожном районе не вывезен мусор с 39 площадок, в Сиховском — с 142, во Франковском — с 114, в Шевченковском — с 136, в Лычаковском — с 53.

Полностью очищены от мусора контейнерные площадки Галицкого района.

“Каждый день в городе собирается 500-600 тонн ТБО. Поэтому есть ежедневная необходимость в вывозе мусора”, — рассказывают в управлении жилищного хозяйства ЛГС.

В целом во Львове 1 тыс. 237 мусорных площадок жилищного фонда.

Насчёт бюджетных учреждений, то контейнерные площадки учреждений здравоохранения очищены от мусора, не вывезены ТБО с 26 контейнерных площадок заведений управления образования.

Напомним, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные Госстатистики за 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власти не выделяют средств на их утилизацию.

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