С более трети контейнерных площадок во Львове не вывезли мусор
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на утро мусор не вывезен с 484 контейнерных площадок жилого фонда. Это 39% от общего количества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на управление жилищного хозяйства ЛГС.
В Железнодорожном районе не вывезен мусор с 39 площадок, в Сиховском — с 142, во Франковском — с 114, в Шевченковском — с 136, в Лычаковском — с 53.
Полностью очищены от мусора контейнерные площадки Галицкого района.
“Каждый день в городе собирается 500-600 тонн ТБО. Поэтому есть ежедневная необходимость в вывозе мусора”, — рассказывают в управлении жилищного хозяйства ЛГС.
В целом во Львове 1 тыс. 237 мусорных площадок жилищного фонда.
Насчёт бюджетных учреждений, то контейнерные площадки учреждений здравоохранения очищены от мусора, не вывезены ТБО с 26 контейнерных площадок заведений управления образования.
Напомним, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные Госстатистики за 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власти не выделяют средств на их утилизацию.