З понад третини контейнерних майданчиків у Львові не вивезли сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на ранок сміття не вивезено з 484 контейнерних майданчиків житлового фонду. Це 39% від загальної кількості. Про це УНН повідомляє із посиланням на управління житлового господарства ЛМР.
У Залізничному районі не вивезено сміття з 39 майданчиків, у Сихівському — з 142, у Франківському — з 114, у Шевченківському — з 136, у Личаківському — з 53.
Повністю очищені від сміття контейнерні майданчики Галицького району.
“Кожного дня у місті назбирується 500-600 тонн ТПВ. Тому є щоденна необхідність у вивезенні сміття”, — розповідають в управлінні житлового господарства ЛМР.
Загалом у Львові 1237 сміттєвих майданчиків житлового фонду.
Щодо бюджетних установ, то контейнерні майданчики закладів охорони здоров’я очищені від сміття, не вивезено ТПВ із 26 контейнерних майданчиків закладів управління освіти.
Нагадаємо, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (дані Держстатистики за 2015 рік). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їхню утилізацію.