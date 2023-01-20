Детали

По данным исследования, к февралю 2022 года в россии действовали 2405 дочерних компаний, принадлежавших 1404 компаниям из стран Европейского Союза и G7. На конец ноября 2022 года исследовательская группа Эвенетта и Пизани обнаружила, что менее 9% этих компаний отказались от, по крайней мере, одной из них, причем показатели отчуждения "едва изменились" в четвертом квартале.

Сообщается, что подтвержденные выходы зарубежных компаний, которые имели доли в российском капитале, составляют 6,5% общей прибыли до налогообложения всех компаний ЕС и G7, ведущих активную коммерческую деятельность в россии, 8,6% материальных основных средств, 8,6% общих активов, 10,4% операционного дохода и 15,3% от общего количества работников. Эти выводы означают, что в среднем вышедшие компании имели более низкую прибыльность и большее количество рабочей силы, чем фирмы, которые остаются в россии.

Также исследование показало, что с рынка рф ушли большей частью американские компании (18%), нежели европейские (8%). Из оставшихся дочерних компании 19,5% являются немецкими, 12,4% – американскими, и 7% – японскими.

Цитата

"Эти выводы ставят под сомнение готовность западных компаний отделиться от экономик, которые их правительства сейчас считают геополитическими соперниками. Результаты исследования являются проверкой реальности нарратива о том, что беспокойство национальной безопасностью и геополитика приводят к фундаментальному раскручиванию глобализации", - говорится в исследовании.

Напомним

По данным СМИ, ежедневно россия теряет 160 миллионов евро из-за ограничения цены и падения стоимости сырой нефти.