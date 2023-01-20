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З початку вторгнення в Україну з ринку рф вийшло менше 9% західних компаній: дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Менше ніж 9% західних компаній вийшли з російського ринку з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року. Про це свідчать дані дослідження Університету Санкт-Галлена та Міжнародного інституту розвитку менеджменту у Швейцарії, передає УНН.

З початку вторгнення в Україну з ринку рф вийшло менше 9% західних компаній: дослідження

Деталі

За даними дослідження, до лютого 2022 року в росії діяли 2405 дочірніх компаній, що належали 1404 компаніям з країн Європейського Союзу і G7. На кінець листопада 2022 року дослідницька група Евенетта та Пізані виявила, що менше ніж 9% цих компаній відмовилися від принаймні однієї з них, причому показники відчуження "ледве змінилися" в четвертому кварталі.

Повідомляється, що підтверджені виходи закордонних компаній, які мали частки в російському капіталі, складають 6,5% загального прибутку до оподаткування всіх компаній ЄС і G7, які ведуть активну комерційну діяльність в росії, 8,6% матеріальних основних засобів, 8,6% загальних активів, 10,4% % операційного доходу та 15,3 % від загальної кількості працівників. Ці висновки означають, що в середньому компанії, що вийшли, мали нижчу прибутковість і більшу кількість робочої сили, ніж фірми, які залишаються в росії.

Також дослідження показало, що з ринку рф пішли здебільшого американські компанії (18%), аніж європейські (8%). З тих дочірніх компанії, що залишилися, 19,5% є німецькими, 12,4% – американськими, і 7% – японськими.

Цитата

"Ці висновки ставлять під сумнів готовність західних компаній відокремитися від економік, які їхні уряди зараз вважають геополітичними суперниками. Результати дослідження є перевіркою реальності наративу про те, що занепокоєння національною безпекою та геополітика призводять до фундаментального розкручування глобалізації", - йдеться в дослідженні.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, щодня росія втрачає 160 мільйонів євро через обмеження ціни та падіння вартості сирої нафти.

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