Российские оккупанты убили в Украине 20 журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украине погибло 20 журналистов. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, информирует УНН.
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"Эта война не щадит никого: она уносит жизни воинов, мирных жителей, работников СМИ... Россияне совершают геноцид - убивают всех подряд, независимо от возраста, пола, национальности или профессии", — написал Томиленко.
Детали
По словам главы НСЖУ, 8 апреля стало известно о гибели 20 журналистов.
Среди погибших журналистов (медийщиков):
1. Пьер Закжевски
2. Александра Кувшинова
3. Александр Лыткин
4. Павел Ли
5. Сергей Пущенко
6. Евгений Сакун
7. Брент Энтони Рено
8. Оксана Баулина
9. Дилербек Шакиров
10. Виктор Дедов
11. Виктор Дудар
12. Лилия Гумянова
13. Юрий Олейник
14. Олег Якунин
15. Максим Левин
16. Мантас Кведаравичус
17. Сергей Заиковский
18. Денис Котенко
19. Евгений Баль
20. Роман Нежиборець