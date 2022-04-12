Російські окупанти вбили в Україні 20 журналістів

Цитата

"Ця війна не щадить нікого: вона забирає життя вояків, мирних жителів, працівників ЗМІ… Росіяни чинять геноцид – убивають усіх підряд, незалежно від віку, статі, національності чи професії", — написав Томіленко.

Деталі

За словами голови НСЖУ, 8 квітня стало відомо про загибель 20 журналістів.

Серед убитих журналістів (медійників):

1. П’єр Закжевськи

2. Олександра Кувшинова

3. Олександр Литкін

4. Павло Лі

5. Сергій Пущенко

6. Євген Сакун

7. Брент Ентоні Рено

8. Оксана Бауліна

9. Ділєрбек Шакіров

10. Віктор Дєдов

11. Віктор Дудар

12. Лілія Гумянова

13. Юрій Олійник

14. Олег Якунін

15. Максим Левін

16. Мантас Кведаравічус

17. Сергій Заїковський

18. Денис Котенко

19. Євген Баль

20. Роман Нежиборець