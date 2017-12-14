С начала года столичные пограничники задержали около 600 человек, которых разыскивал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. За 11 месяцев текущего года пограничники на пунктах пропуска в Киеве обнаружили и задержали около 600 человек, которых разыскивал Интерпол. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ, передает УНН.
"За этот период выполнено около 5000 поручений правоохранительных органов, более 10 тыс. человек привлечены к административной ответственности за нарушение украинского законодательства и выявлено почти 600 человек, которых разыскивал Интерпол, кроме того, выявлено почти 500 недействительных, более 160 поддельных и более 30 чужих документов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что при осуществлении мер проверки в пунктах пропуска двух аэропортов и на железнодорожной станции в Украине сотрудники Госпогранслужбы не пропустили более 2 тысяч потенциальных незаконных мигрантов.
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Напомним, в Генеральный Секретариат Интерпола внесено ходатайство об объявлении в международный розыск бизнесмена Сергея Курченко.