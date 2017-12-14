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З початку року столичні прикордонники затримали близько 600 осіб, яких розшукував Інтерпол

З початку року столичні прикордонники затримали близько 600 осіб, яких розшукував Інтерпол

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. За 11 місяців поточного року прикордонники на пунктах пропуску у Києві виявили та затримали близько 600 осіб, яких розшукував Інтерпол. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ, передає УНН.

“За цей період виконано близько 5 тисяч доручень правоохоронних органів, понад 10 тисяч осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення українського законодавства та виявлено майже 600 осіб, яких розшукував Інтерпол, Крім того, виявлено майже 500 недійсних, понад 160 підроблених та більше 30 чужих документів”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час здійснення заходів перевірки у пунктах пропуску двох аеропортів та на залізничній станції в Україну співробітники Держприкордонслужби не пропустили більше 2 тисяч потенційних незаконних мігрантів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці із понеділка готуватимуть документи для оголошення Димінського у міжнародний розшук

Нагадаємо, до Генерального Секретаріату Інтерпол внесення клопотання про оголошення у міжнародний розшук бізнесмена Сергія Курченка.

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