З початку року столичні прикордонники затримали близько 600 осіб, яких розшукував Інтерпол

“За цей період виконано близько 5 тисяч доручень правоохоронних органів, понад 10 тисяч осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення українського законодавства та виявлено майже 600 осіб, яких розшукував Інтерпол, Крім того, виявлено майже 500 недійсних, понад 160 підроблених та більше 30 чужих документів”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час здійснення заходів перевірки у пунктах пропуску двох аеропортів та на залізничній станції в Україну співробітники Держприкордонслужби не пропустили більше 2 тисяч потенційних незаконних мігрантів.

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Нагадаємо, до Генерального Секретаріату Інтерпол внесення клопотання про оголошення у міжнародний розшук бізнесмена Сергія Курченка.