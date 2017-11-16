С начала года в полицию поступило почти 600 сообщений о минировании объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. С начала 2017 года до полиции поступило 594 ложных сообщений о минировании объектов. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает УНН.
"В 2017 году полиция фиксировала больше сообщений о" заминировании "админзданий органов власти (189), жилых домов (88) и объектов транспортной инфраструктуры (74 факта). Кроме того, объектами сообщений об угрозе взрыва становились развлекательные заведения, банковские учреждения и транспорт", - отметили в НПУ.
В полиции отметили, что для проверки подобных сообщений приходится привлекать значительные силы полиции, в частности - взрывотехнических, кинологических и других подразделений. Кроме того, правоохранители вынуждены время перекрывать движение или эвакуировать граждан, чьей жизнью и здоровью может угрожать опасность.
Полиция напоминает, что за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Напомним, СБУ установила российское авторство большинства "телефонных террористов".