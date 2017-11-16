С начала года в полицию поступило почти 600 сообщений о минировании объектов

"В 2017 году полиция фиксировала больше сообщений о" заминировании "админзданий органов власти (189), жилых домов (88) и объектов транспортной инфраструктуры (74 факта). Кроме того, объектами сообщений об угрозе взрыва становились развлекательные заведения, банковские учреждения и транспорт", - отметили в НПУ.

В полиции отметили, что для проверки подобных сообщений приходится привлекать значительные силы полиции, в частности - взрывотехнических, кинологических и других подразделений. Кроме того, правоохранители вынуждены время перекрывать движение или эвакуировать граждан, чьей жизнью и здоровью может угрожать опасность.

Полиция напоминает, что за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, СБУ установила российское авторство большинства "телефонных террористов".