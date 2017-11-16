З початку року до поліції надійшло майже 600 повідомлень про мінування об’єктів

“У 2017 році поліція фіксувала найбільше повідомлень про „замінування“ адмінбудівель органів влади (189), житлових будинків (88) та об’єктів транспортної інфраструктури (74 факти). Крім того, об’єктами повідомлень про загрозу вибуху ставали розважальні заклади, банківські установи та транспорт”, — зазначили в НПУ.

У поліції наголосили, що для перевірки подібних повідомлень доводиться залучати значні сили поліції, зокрема — вибухотехнічних, кінологічних та інших підрозділів. Крім того, правоохоронці змушені часом перекривати рух або евакуювати громадян, чиїм життям і здоров’ю може загрожувати небезпека.

Поліція нагадує, що за вчинення подібного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, СБУ встановила російське авторство більшості "телефонних терористів".