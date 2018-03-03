С начала суток в зоне АТО сохраняется полный режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. С начала суток и до 18.00 в зоне проведения антитеррористической операции не прозвучало ни одного выстрела со стороны боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"С начала сегодняшних суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших позиций не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Как отмечается, подразделения украинской армии неуклонно придерживаются Минских договоренностей.
Ситуация в районе проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в результате обстрелов боевиками позиций сил АТО у Авдеевки один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.