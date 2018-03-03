З початку доби в зоні АТО зберігається повний режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. З початку доби і до 18.00 у зоні проведення антитерористичної операції не пролунало жодного пострілу з боку бойовиків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Від початку сьогоднішньої доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення. Станом на 18.00 обстрілів у бік наших позицій не зафіксовано”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, підрозділи української армії неухильно дотримуються Мінських домовленостей.
Ситуація у районі проведення АТО на території Луганської і Донецької областей перебуває під контролем Збройних Сил України. Наші військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником.
Як повідомляв УНН, минулої доби внаслідок обстрілів бойовиками позицій сил АТО біля Авдіївки один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.