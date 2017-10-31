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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38962 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101932 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155611 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116127 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116290 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112430 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104190 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103546 просмотра

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С начала суток в зоне АТО один украинский военный погиб, двое ранены

С начала суток в зоне АТО один украинский военный погиб, двое ранены

Киев  •  УНН

 • 11882 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, двое получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. Во время половины обстрелов силы АТО преобладающим огнем подавляли активность противника. В результате боевых действий один наш военный погиб, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что с начала сегодняшних суток в районе проведения АТО обстановка и в дальнейшем оставалась напряженной, однако контролируемой Вооруженными Силами Украины.

Так, ночью враг бил со 120-миллиметрового миномета по укреплениям наших войск у Кряковка. А днем ​​применил гранатомет в окрестностях Крымского, что на Луганском направлении.

Однако наиболее горячо сегодня снова было на Донецком направлении. Утром боевики обстреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия наш опорный пункт недалеко Опытного. В результате этого обстрела один украинский воин погиб, один был ранен. Еще один военнослужащий сил АТО получил ранения в результате гранатометного огня по нашим позициям неподалеку Каменки. Кроме того, около 16 часов под обстрелом российско-оккупационных группировок оказались защитники Песков и Авдеевки.

На Приморском направлении оккупанты из противотанковых гранатометов били по окрестностям Широкиного. А стрелковое оружие применили на подступах к Старогнатовке и Водяного.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный получил ранения, погибших среди военных Вооруженных сил Украины нет.

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