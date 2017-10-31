С начала суток в зоне АТО один украинский военный погиб, двое ранены

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. Во время половины обстрелов силы АТО преобладающим огнем подавляли активность противника. В результате боевых действий один наш военный погиб, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что с начала сегодняшних суток в районе проведения АТО обстановка и в дальнейшем оставалась напряженной, однако контролируемой Вооруженными Силами Украины.

Так, ночью враг бил со 120-миллиметрового миномета по укреплениям наших войск у Кряковка. А днем ​​применил гранатомет в окрестностях Крымского, что на Луганском направлении.

Однако наиболее горячо сегодня снова было на Донецком направлении. Утром боевики обстреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия наш опорный пункт недалеко Опытного. В результате этого обстрела один украинский воин погиб, один был ранен. Еще один военнослужащий сил АТО получил ранения в результате гранатометного огня по нашим позициям неподалеку Каменки. Кроме того, около 16 часов под обстрелом российско-оккупационных группировок оказались защитники Песков и Авдеевки.

На Приморском направлении оккупанты из противотанковых гранатометов били по окрестностям Широкиного. А стрелковое оружие применили на подступах к Старогнатовке и Водяного.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный получил ранения, погибших среди военных Вооруженных сил Украины нет.