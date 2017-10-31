З початку доби в зоні АТО один український військовий загинув, двоє поранено

"Загалом від опівночі незаконні збройні формування 10 разів порушили перемир’я. Під час половини обстрілів сили АТО переважаючим вогнем у відповідь пригнічували активність противника. Унаслідок бойових дій один наш військовий загинув, ще двоє отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що від початку сьогоднішньої доби у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалася напруженою, проте контрольованою Збройними Силами України.

Так, уночі ворог бив зі 120-міліметрового міномету по укріпленнях наших військ біля Кряківки. А вдень застосував гранатомет на околицях Кримського, що на Луганському напрямку.

Проте найбільш гаряче сьогодні знову було на Донецькому напрямку. Зранку бойовики обстріляли з великокаліберного кулемету і стрілецької зброї наш опорний пункт неподалік Опитного. У результаті цього обстрілу один український воїн загинув, один був поранений. Ще один військовослужбовець сил АТО отримав поранення унаслідок гранатометного вогню по наших позиціях неподалік Кам’янки. Крім того, близько 16 години під обстрілом російсько-окупаційних угруповань опинились оборонці Пісків та Авдіївки.

На Приморському напрямку окупанти з протитанкових гранатометів били по околицях Широкиного. А стрілецьку зброю застосували на підступах до Старогнатівки і Водяного.

Як повідомляв УНН, минулої доби у зоні проведення АТО один український військовий отримав поранення, загиблих серед військових Збройних сил України немає.