С начала суток в зоне АТО ранен один военный

"Ситуация в зоне проведения АТО стабилизировалась. Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы позиций ВС Украины.

С начала суток враг 15 раз нарушил режим "Тишины".

Наибольшую активность противник проявлял на мариупольском направлении. С минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям морских пехотинцев в районе Павлополя. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Водяного", - говорится в сообщении.

На донецком направлении наибольшее количество обстрелов было зафиксировано в Авдеевке, защитников которой враг накрывал огнем минометов калибра 82мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Со станкового противотанкового гранатомета противник вел огонь по позициям вблизи Новоселовки второй. С ручного противотанкового гранатомета обстреливал опорные пункты в районе Зайцевого.

На луганском направлении, с автоматических гранатометов враг вел обстрел по позициям рядом с населенным пунктом Крымское.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали", - сообщают в прес-центре.

Кроме этого, на одном из домов населенного пункта Саханка, который расположен на временно неподконтрольной Украины территории, враг, подняв флаг нашего государства, из стрелкового оружия обстреливал морских пехотинцев рядом Широкино.

Напомним, 1 апреля в АТО начался режим "тишины" .