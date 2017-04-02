З початку доби у зоні АТО поранено одного військового
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Станом на 18:00 бойовики 15 разів порушили режим “тиші”, застосовуючи при цьому і легке, і важке озброєння, один військовослужбовець зазнав поранень. Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Ситуація в зоні проведення АТО стабілізувалась. Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій ЗС України.
З початку доби ворог 15 разів порушив режим "Тиші“.
Найбільшу активність противник проявляв на маріупольському напрямку. З мінометів калібру 120мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціям морських піхотинців в районі Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Водяного”, — йдеться у повідомленні.
На донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог накривав вогнем мінометів калібру 82мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зі станкового протитанкового гранатомету противник вів вогонь по позиціям поблизу Новоселівки другої. З ручного протитанкового гранатомету обстрілював опорні пункти в районі Зайцевого.
На луганському напрямку, з автоматичних гранатометів ворог вів по позиціям поруч населеного пункту Кримське.
Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму “Тиші” і вогонь у відповідь не відкривали.
Крім цього, на одному з будинків населеного пункту Саханка, що розташований на тимчасово непідконтрольній Україні території, ворог, піднявши прапор нашої держави, зі стрілецької зброї обстрілював морських піхотинців поруч Широкиного.
Нагадаємо, 1 квітня в АТО розпочався режим “тиші”.