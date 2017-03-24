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С начала АТО погиб 21 воин СБУ, еще сто получили ранения - Президент (дополнено)

Киев • УНН

 • 11140 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. С начала российской агрессии погиб 21 воин Службы безопасности Украины, еще больше ста получили ранения. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю 25-летия СБУ, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, с начала российской агрессии Служба безопасности Украины потеряла 21 воина и более 100 получили ранения", - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, первым положил свою жизнь за Украину на Донбассе капитан "Альфы" Геннадий Биличенко.

Напомним, Минобороны сообщило, что за время АТО погибли 2629 украинских воинов.

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