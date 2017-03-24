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З початку АТО загинув 21 воїн СБУ, ще сто отримали поранення - Президент (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. З початку російської агресії загинув 21 воїн Служби безпеки України, ще більше ста отримали поранення. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час заходів з нагоди 25-річчя СБУ, передає кореспондент УНН.

"На жаль, з початку російської агресії Служба безпеки України втратила 21 воїна і понад 100 отримали поранення", - наголосив Президент.

За словами Глави держави, першим поклав своє життя за Україну на Донбасі капітан "Альфи" Геннадій Біліченко.

Нагадаємо, Міноборони повідомило, що за час АТО загинули 2629 українських воїнів.

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