З початку АТО загинув 21 воїн СБУ, ще сто отримали поранення - Президент (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. З початку російської агресії загинув 21 воїн Служби безпеки України, ще більше ста отримали поранення. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час заходів з нагоди 25-річчя СБУ, передає кореспондент УНН.
"На жаль, з початку російської агресії Служба безпеки України втратила 21 воїна і понад 100 отримали поранення", - наголосив Президент.
За словами Глави держави, першим поклав своє життя за Україну на Донбасі капітан "Альфи" Геннадій Біліченко.
Нагадаємо, Міноборони повідомило, що за час АТО загинули 2629 українських воїнів.