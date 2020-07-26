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С начала 2019 бойцы ВСУ получили около 2 млн грн за 76 единиц уничтоженной вражеской военной техники

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. С начала 2019 года украинские военные уже получили около 2 миллионов за 76 единиц уничтоженной военной техники боевиков, поддерживаемых Российской Федерацией, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

“За период 2019-20 годов вооруженные формирования Российской Федерации подверглись многочисленным потерям в БПЛА, армейских грузовиках, орудиях, минометах и тому подобное. Только с начала 2019-го, по состоянию на июль текущего года, общая сумма выплаченного вознаграждения за уничтожение техники составила почти 1,9 миллиона гривен”, — сообщили в управлении по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, за успешное выполнение боевых задач в течение 2019-20 годов военнослужащим выплачено вознаграждение в сумме 6,3 миллиона гривен (из них 2,5 млн в 2020 году). За участие в боевых действиях за этот же период — 34,1 миллиона гривен (из них 12,9 млн в 2020 году).

Справка: вознаграждение за уничтоженную (захваченную) технику распределяется между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в уничтожении (захвате) техники, в зависимости от личного вклада.

Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания в составе воинской части (подразделения, группы) распределяется между военнослужащими, которые выполняли задачи в зависимости от личного вклада и периода участия в выполнении задания. Выплачивается на воинскую часть.

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