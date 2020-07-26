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З початку 2019 року бійці ЗСУ отримали близько 2 млн грн за 76 одиниць знищеної ворожої військової техніки

З початку 2019 року бійці ЗСУ отримали близько 2 млн грн за 76 одиниць знищеної ворожої військової техніки

Київ • УНН

 • 12004 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. З початку 2019 року українські військові вже отримали близько 2 мільйонів за 76 одиниць знищеної військової техніки бойовиків, підтримуваних Російською Федерацією, пише УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

“За період 2019-20 років збройні формування Російської Федерації зазнали численних втрат у БПЛА, армійських вантажівках, гарматах, мінометах тощо. Лише з початку 2019-го, станом на липень поточного року, загальна сума виплаченої винагороди за знищення техніки склала майже 1,9 мільйони гривень”, — повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю Збройних Сил України.

Крім того, за успішне виконання бойових завдань протягом 2019-20 років військовослужбовцям виплачено винагороду у сумі 6,3 мільйони гривень (з них 2,5 млн у 2020 році). За участь у бойових діях за цей же період — 34,1 мільйони гривень (з них 12,9 млн у 2020 році).

Довідка: винагорода за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від особистого внеску.

Винагорода за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання, залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання. Виплачується на військову частину.

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