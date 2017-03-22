С началом весенних посевных работ кризисных явлений на рынке топлива не ожидается - прогноз эксперта

"Большинство крупных аграрных хозяйств подписало, как и в прошлом году, прямые контракты на поставку топлива от производителя. То есть посредников уже нет в этой сфере. И здесь все равно когда они подписывают те договоры, главное чтобы стабильно. Поэтому этот фактор для крупных компаний уже не имеет никакого влияния. Для небольших компаний тоже не имеет существенного влияния. То есть проблем не будет, так как все поставщики топлива знают, что будет спрос, и они закупают более в течение предыдущих месяцев.

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Поэтому можно сказать, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, там резкого падения гривны или определенных административных ограничений, которые могут там быть введены, например, против "российских нефтепродуктов", ожидать кризисных явлений во время весенних посевных работ не следует", - сказал Г .Рябцев.

Кроме того, эксперт отметил, что на сегодняшний ней день, сформировался потенциал для снижения цен на топливо.

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"Более того, я подчеркиваю, что сейчас сформировался потенциал для снижения цен. Если не будет ослабление гривны, то он, возможно, будет реализован. Потому что для всех участников рынка сейчас главное активизировать спрос, то есть восстановить расположение лояльных потребителей, потому что сейчас уже начинается новый сезон", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, по показателям импорта в январе-феврале 2017 года в тройку крупнейших импортеров бензина вошли: группа компаний WOG БНК-Украина и АМИК-Украина.