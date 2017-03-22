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З початком весняної посівної кризових явищ на ринку пального не очікується – прогноз експерта

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. З початком весняних посівних робіт, кризових явищ на ринку пального не буде, за умови відсутності форс-мажорних обставин. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт паливного ринку Геннадій Рябцев.

“Більшість великих аграрних господарств підписало, як і в минулому році, прямі контракти на постачання палива від виробника. Тобто посередників уже немає у цій сфері. І тут все одно коли вони підписують ті договори, головне щоб стабільно. Тому цей чинник для великих компаній вже не має жодного впливу. Для невеликих компаній теж не має суттєвого впливу. Тобто проблем не буде, бо всі постачальники палива знають, що буде попит, і вони закуповують більше протягом попередніх місяців.

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Тож можна сказати, що за відсутності форс-мажорних обставин, там різкого падіння гривні чи певних адміністративних обмежень, які можуть там бути запроваджені, наприклад, проти „російських нафтопродуктів“, очікувати кризових явищ під час весняних посівних робіт не слід”, — сказав Г.Рябцев.

Окрім того експерт, зазначив, що на сьогоднішні ній день, сформувався потенціал для зниження цін на пальне.

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“Більше того, я наголошую, що зараз сформувався потенціал для зниження цін. Якщо не буде послаблення гривні, то він можливо буде реалізований. Тому що для всіх учасників ринку зараз головне активізувати попит, тобто відновити прихильність лояльних споживачів, тому що зараз уже розпочинається новий сезон”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за показниками імпорту протягом січня-лютого 2017 року у трійку найбільших імпортерів бензину увійшли: група компаній WOG БНК-Україна і АМІК-Україна.

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