С подпольной АЗС в Николаевской области изъяли 3 тыс. л дизтоплива

В результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что на территории АЗС хранились и реализовывались горюче-смазочные материалы без наличия соответствующих разрешительных документов на осуществление такого вида деятельности. Соответственно, в бюджет не уплачивались налоги.

Во время обыска на объекте обнаружено и изъято 3 тыс. л дизельного топлива стоимостью 60 тыс. грн.

В отношении владельца подпольной АЗС составлен протокол об административном правонарушении по признакам ч.1 ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает применение штрафа от 340 до 680 тыс. грн с конфискацией продукции.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, контроль качества горючего сегодня зависит исключительно от добросовестности оператора.