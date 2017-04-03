С подпольной АЗС в Николаевской области изъяли 3 тыс. л дизтоплива
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во время проведения операции “Акциз-2017” оперативными работниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области обнаружен автозаправочный комплекс, владелец которого не имел регистрации как субъект хозяйственной деятельности, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что на территории АЗС хранились и реализовывались горюче-смазочные материалы без наличия соответствующих разрешительных документов на осуществление такого вида деятельности. Соответственно, в бюджет не уплачивались налоги.
Во время обыска на объекте обнаружено и изъято 3 тыс. л дизельного топлива стоимостью 60 тыс. грн.
В отношении владельца подпольной АЗС составлен протокол об административном правонарушении по признакам ч.1 ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает применение штрафа от 340 до 680 тыс. грн с конфискацией продукции.
Как сообщал УНН, по словам экспертов, контроль качества горючего сегодня зависит исключительно от добросовестности оператора.