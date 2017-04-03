С подпольной АЗС в Николаевской области изъяли 3 тыс. л дизтоплива

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 26446 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101000 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116435 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175199 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128309 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123848 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116559 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106426 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107470 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103887 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киев  •  УНН

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НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во время проведения операции “Акциз-2017” оперативными работниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области обнаружен автозаправочный комплекс, владелец которого не имел регистрации как субъект хозяйственной деятельности, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что на территории АЗС хранились и реализовывались горюче-смазочные материалы без наличия соответствующих разрешительных документов на осуществление такого вида деятельности. Соответственно, в бюджет не уплачивались налоги.

Во время обыска на объекте обнаружено и изъято 3 тыс. л дизельного топлива стоимостью 60 тыс. грн.

В отношении владельца подпольной АЗС составлен протокол об административном правонарушении по признакам ч.1 ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает применение штрафа от 340 до 680 тыс. грн с конфискацией продукции.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, контроль качества горючего сегодня зависит исключительно от добросовестности оператора.

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