З підпільної АЗС на Миколаївщині вилучили 3 тис. л дизпалива

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Під час проведення операції “Акциз-2017” оперативними працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Миколаївській області виявлений автозаправний комплекс, власник якого не мав реєстрації як суб’єкт господарської діяльності, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.

В результаті проведених оперативних заходів встановлено, що на території АЗС зберігалися та реалізовувалися пально-мастильні матеріали без наявності відповідних дозвільних документів на здійснення такого виду діяльності. Відповідно, до бюджету не сплачувалися податки.

Під час обшуку на об’єкті виявлено та вилучено 3 тис. л дизельного палива вартістю 60 тис. грн.

Стосовно власника підпільної АЗС складено протокол про адміністративне правопорушення за ознаками ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає застосування штрафу від 340 до 680 тис. грн з конфіскацією продукції.

Як повідомляв УНН, за словами експертів, контроль якості пального сьогодні залежить виключно від сумлінності оператора.

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