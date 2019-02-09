Из маршрутки выпал мужчина, его госпитализировали в реанимацию
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 февраля. УНН. В городе Городок Львовской области из маршрутки сообщением "Львов - Старява" выпал пассажир. Молодой человек с травмами без сознания доставлен в реанимацию. Об этом сообщили УНН в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"Вчера, в 20:30 на остановке общественного транспорта водитель маршрутного такси "БАЗ А0752 Эталон" с сообщением "Львов - Старява" не убедился в безопасности начала движения транспортного средства, в результате чего из указанного транспортного средства выпал пассажир возрастом около 30-35 лет", - сообщили в департаменте.
Пострадавший был госпитализирован каретой скорой помощи в реанимационное отделение Городецкой ЦРБ без сознания с диагнозом: тупая травма головы, открытый перелом височной области головы, ушиб головного мозга.
Напомним, с маршрутки под Одессой выпала женщина, впоследствии она умерла в больнице.