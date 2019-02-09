З маршрутки випав чоловік, його госпіталізували у реанімацію

ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. У місті Городок на Львівщині із маршрутки сполученням "Львів - Старява" випав пасажир. Молодого чоловіка з травмами без свідомості доставили в реанімацію. Про це повідомили УНН у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.