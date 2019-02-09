З маршрутки випав чоловік, його госпіталізували у реанімацію
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. У місті Городок на Львівщині із маршрутки сполученням "Львів - Старява" випав пасажир. Молодого чоловіка з травмами без свідомості доставили в реанімацію. Про це повідомили УНН у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
"Вчора, о 20:30 на зупинці громадського транспорту водій маршрутного таксі "БАЗ А0752 Еталон" зі сполученням "Львів - Старява" не переконався у безпечності початку руху транспортного засобу, внаслідок чого із вказаного транспортного засобу випав пасажир віком близько 30-35 років", – повідомили у департаменті.
Постраждалий був госпіталізований каретою швидкої медичної допомоги у реанімаційне відділення Городоцької ЦРЛ без свідомості із діагнозом: тупа травма голови, відкритий перелом скроневої ділянки голови, забій головного мозку.
Нагадаємо, з маршрутки під Одесою випала жінка, згодом вона померла у лікарні.