З маршрутки випав чоловік, його госпіталізували у реанімацію

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. У місті Городок на Львівщині із маршрутки сполученням "Львів - Старява" випав пасажир. Молодого чоловіка з травмами без свідомості доставили в реанімацію. Про це повідомили УНН у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

"Вчора, о 20:30 на зупинці громадського транспорту водій маршрутного таксі "БАЗ А0752 Еталон" зі сполученням "Львів - Старява" не переконався у безпечності початку руху транспортного засобу, внаслідок чого із вказаного транспортного засобу випав пасажир віком близько 30-35 років", – повідомили у департаменті.

Постраждалий був госпіталізований каретою швидкої медичної допомоги у реанімаційне відділення Городоцької ЦРЛ без свідомості із діагнозом: тупа травма голови, відкритий перелом скроневої ділянки голови, забій головного мозку.

Нагадаємо, з маршрутки під Одесою випала жінка, згодом вона померла у лікарні.

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