Из магазинов Киева изымут известный энергетик: обнаружили ядовитое вещество
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Киеве изымут из магазинов энергетический напиток Hell из-за обнаружения в нем оксида этилена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.
Цитата
"Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области информирует о поступлении информационного сообщения Системы быстрого реагирования на пищевые продукты и корма (RASFF) от 3 сентября 2021 года № 2021.4074 и № 2021.4074-fup 29 по выявлению несанкционированной вещества оксид этилена в сырье (поставщик: ADE- Orangen-Mango-Grundstoff), которая использовалась при обнаружении напитков HELL FOCUS STR 250C (производитель: Hell Energy Magyaroszag Kft) и экспортировано в Украину (получатель ООО "Хелло ЭНЕРДЖИ Дринкс", г. Киев, 03038)", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, в Госпродпотребслужбе предупредили операторов рынка о выполнении обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", а именно: немедленного изъятия пищевого продукта из обращения и письменного информирования компетентного органа о обнаруженном несоответствии в срок не более двух рабочих дней.
Справка
Оксид этилена - является токсичным в жидком и газообразном состоянии. Оксид этилена является сильным раздражителем, сильно влияет на глаза, кожу и дыхательные пути. Это вызывает рвоту и тошноту и может вызвать головную боль.
Дополнение
В Гайсинском районе Винницкой области двое сестер 4 и 13 лет умерли от острого отравления неизвестным веществом.