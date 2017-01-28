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Из "Крымского Титана" уволили работников с украинским гражданством - Херсонская ОГА

Из "Крымского Титана" уволили работников с украинским гражданством - Херсонская ОГА

Киев • УНН

 • 12067 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 28 января. УНН. Руководство завода "Крымский Титан", который находится в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы, уволило работников с украинским гражданством, жителей Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

"Причинами увольнения назвали якобы обеспечение режима безопасности и предупреждения террористических актов на объектах стратегического назначения. В присутствии сотрудников МВД и ФСБ РФ лицам, попавшим в категорию "нежелательных", предложили получить компенсацию в размере двухмесячной заработной платы и устроиться на другие "нережимные" предприятия на территории оккупированного Крыма и РФ. На самом деле, таким образом ФСБ проводит "зачистку" неблагонадежных для них элементов, которыми являются граждане Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того оккупационная власть Крыма проводит мероприятия, направленные на уменьшение количества выезжающих из оккупированного полуострова в Херсонскую область, отметили в пресс-службе.

Херсонская облгосадминистрация направила письма в Управление Службы безопасности Украины в Херсонской области и Управлению Службы безопасности Украины в Автономной республике Крым и Севастополе с просьбой разработать и принять соответствующие меры в пределах их полномочий.

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