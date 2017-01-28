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З "Кримського Титану" звільнили працівників з українським громадянством – Херсонська ОДА

З "Кримського Титану" звільнили працівників з українським громадянством – Херсонська ОДА

Київ • УНН

 • 12067 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 28 січня. УНН. Керівництвом заводу "Кримський Титан", який знаходиться в окупованому Криму неподалік адмінмежі, було звільнено працівників з українським громадянством, мешканців Херсонської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.

“Причинами звільнення названо буцімто забезпечення режиму безпеки та попередження терористичних актів на об’єктах стратегічного призначення. В присутності співробітників МВС та ФСБ РФ особам, що потрапили до категорії „небажаних“, запропонували отримати компенсацію у розмірі двомісячної заробітної платні та влаштуватись на інші „нережимні“ підприємства на території окупованого Криму та РФ. Насправді, таким чином ФСБ проводить „зачистку“ неблагонадійних для них елементів, якими є громадяни України” — йдеться у повідомленні.

Крім того окупаційна влада Криму проводить заходи, спрямовані на зменшення кількості осіб, які виїжджають з окупованого півострова у Херсонську область, зазначили у пре-службі.

Херсонська облдержадміністрація направила листи до Управління Служби безпеки України у Херсонській області та Управління Служби безпеки України в Автономній республіці Крим і Севастополі з проханням опрацювати та прийняти відповідні заходи у межах їх повноважень.

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