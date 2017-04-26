Из Ковеля в Хелм поедет двухвагонный рельсовый автобус

"Вскоре по маршруту Ковель - Ягодин - Хелм начнет курсировать новый двухвагонный поезд - двухвагонный рельсовый автобус Pesa со 182 местами для пассажиров. Планируется, что он будет курсировать ежедневно, отправление из Ковеля в 11:50, время в пути составит около 2 ч", - говорится в сообщении.

Остановки на промежуточных станциях не предусмотрены, а пограничный контроль будет осуществляться во время движения поезда. Для предотвращения перевозки контрабандных товаров в вагонах поезда предусмотрено видеонаблюдение, а нарушителей таможенники будут высаживать в пункте пропуска Ягодин. Сейчас идет процесс согласования запуска поезда и прохождения таможенных процедур.

"Мы уже начали внутреннюю работу, связанную с увеличением международного железнодорожного движения. Недавний опыт поезда Киев - Перемышль показал, что есть большой потенциал международного сообщения. И это сообщение не только с Польшей, но и с другими странами ЕС", - заявил председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун.

Как сообщал УНН 26 апреля, на майские праздники назначен скоростной поезд в Польшу.