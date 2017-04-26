З Ковеля до Хелма поїде двовагонний рейковий автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Найближчим часом за маршрутом Ковель – Ягодин – Хелм почне курсувати новий двовагонний поїзд – двовагонний рейковий автобус зі 182 місцями для пасажирів. Планується, що він курсуватиме щоденно, з Ковеля відправлятиметься о 11:50, час у дорозі складатиме близько 2 годин. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ПАТ "Українська залізниця".
"Незабаром за маршрутом Ковель – Ягодин – Хелм почне курсувати новий двовагонний поїзд – двовагонний рейковий автобус Pesa зі 182 місцями для пасажирів. Планується, що він курсуватиме щоденно, з Ковеля відправлятиметься о 11:50, час у дорозі складатиме близько 2 годин", - йдеться у повідомленні.
Зупинки на проміжних станціях не передбачені, а прикордонний контроль буде здійснюватися під час руху потяга. Для запобігання перевезенню контрабандних товарів у вагонах поїзда працюватиме відеонагляд, а порушників митники висаджуватимуть у пункті пропуску Ягодин. Наразі триває процес узгодження запуску поїзда та проходження митних процедур.
"Ми вже почали внутрішню роботу, пов'язану зі збільшенням міжнародного залізничного руху. Нещодавній досвід поїзду Київ – Перемишль показав, що є великий потенціал міжнародного сполучення. І це сполучення не тільки з Польщею, а й з іншими країнами ЄС", - заявив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун.
Як повідомляв УНН 26 квітня, на травневі свята призначено швидкісний потяг до Польщі.