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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С 7 по 12 февраля в Киеве пройдут сезонные ярмарки

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. С 7 по 12 февраля в столице пройдут сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

С 7 по 12 февраля в Киеве пройдут сезонные ярмарки

Так, ярмарки состоятся 7 февраля (вторник) в:

Голосеевском районе на просп. Науки, 88, ул. Владимирской, 80-86-А;
Дарницком районе на ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Днепровском районе на ул. И. Микитенко, 21-27;
Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе на ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе на ул. Баггоутовской, 1, ул. Бульварно-Кудрявской, 2-4.

8 февраля (среда) в:

Голосеевском районе на Стратегическом шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевской, 45-47;
Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Днепровском районе на просп. Соборности, 2-20;
Печерском районе на пересечении улиц Большой Васильковской и Физкультуры;
Подольском районе на просп. Правды, 5-11, ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана)
Шевченковском районе на ул. Трудовой, 7-А, пересечении улиц Телиги и Мельникова.

9 февраля (четверг) в:

Голосеевском районе на ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговской, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
Дарницком районе на ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Днепровском районе на б-р Перова, 8-10, ул. Березниковский, 21-23;
Оболонском районе на ул. Северной, 48-54;
Печерском районе на ул. Московской, 2;
Подольском районе на ул. Оболонской, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе на ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе на ул. Баггоутовской, 1.

10 февраля (пятница) в:

Голосеевском районе на просп. Голосеевском, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Деснянском районе на ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)
Днепровском районе на ул. Гродненской, 1/35-17-А, ул. Алма-Атинской, 64-74;
Оболонском районе на ул. Ф. Максименко, 14-18;
Печерском районе на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, ул. виноградном;
Подольском районе на ул. Полковой, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Сельской, 16;
Соломенском на ул. Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. П. Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)
Шевченковском районе на ул. Бульварно-Кудрявской, 2-4, ул. Древлянской, 16, ул. Ружинский, 16-18 (у сквера), ул. Рижской, 1, пересечении улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечении улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

11 февраля (суббота) в:

Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35.

12 февраля (воскресенье) 2017 в:

Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Днепровском районе на ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35.

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